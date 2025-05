Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la paura della Juventus di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In ballo, per la 'Vecchia Signora', ci sono ben 100 milioni di euro. Le insidie saranno tre: il Venezia di Eusebio Di Francesco, che punta a salvarsi, poi la Roma e la Lazio che sono in agguato con vista sul quarto posto.