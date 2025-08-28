Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic al Milan. Juventus, Kolo Muani!”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic al Milan. Juventus, Kolo Muani!”

Prima pagina Tuttosport: 'Vlahovic al Milan. Juventus, Kolo Muani!'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei movimenti di calciomercato della Juventus in attacco in questi ultimi, concitati giorni della sessione estiva. Il Milan si avvicina alle richieste dei bianconeri per Dušan Vlahović, con il pressing di Massimiliano Allegri che ha convinto il club rossonero. Manca, però, il sì dell'attaccante.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 28 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Al contempo, a prescindere dall'uscita di Vlahović, la Juve alza l'offerta al PSG per Randal Kolo Muani: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 55 per il riscatto. Il francese mai così vicino al secondo matrimonio con la 'Vecchia Signora'. Pur con tante lacune da colmare, il mercato del Torino vive una fase di stallo. E su Carlos Cuesta, difensore del Galatasaray e obiettivo dei granata, ora c'è il Vasco da Gama.

Dispetto all'Inter da parte di Simone Inzaghi e del suo Al-Hilal: il club della Saudi Pro League, infatti, vuole strappare il direttore sportivo Piero Ausilio ai nerazzurri. Sorteggi da brividi, infine, per le quattro squadre italiane impegnate in Champions League: appuntamento alle ore 18:00, incubo inglesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA