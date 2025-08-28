Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic al Milan. Juventus, Kolo Muani!”

Al contempo, a prescindere dall'uscita di Vlahović, la Juve alza l'offerta al PSG per Randal Kolo Muani: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 55 per il riscatto. Il francese mai così vicino al secondo matrimonio con la 'Vecchia Signora'. Pur con tante lacune da colmare, il mercato del Torino vive una fase di stallo. E su Carlos Cuesta, difensore del Galatasaray e obiettivo dei granata, ora c'è il Vasco da Gama.