Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic al Milan. Juventus, Kolo Muani!”

Al contempo, a prescindere dall'uscita di Vlahović, la Juve alza l'offerta al PSG per Randal Kolo Muani: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 55 per il riscatto. Il francese mai così vicino al secondo matrimonio con la 'Vecchia Signora'. Pur con tante lacune da colmare, il mercato del Torino vive una fase di stallo. E su Carlos Cuesta, difensore del Galatasaray e obiettivo dei granata, ora c'è il Vasco da Gama.
Dispetto all'Inter da parte di Simone Inzaghi e del suo Al-Hilal: il club della Saudi Pro League, infatti, vuole strappare il direttore sportivo Piero Ausilio ai nerazzurri. Sorteggi da brividi, infine, per le quattro squadre italiane impegnate in Champions League: appuntamento alle ore 18:00, incubo inglesi.
