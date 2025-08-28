Prima pagina Corriere dello Sport: “Salta Harder, scatto Milan per Nkunku”

Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Randal Kolo Muani, attaccante francese che la Juventus vuole riportare a Torino dal PSG, dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito, per circa 60 milioni di euro. Il direttore generale Damien Comolli accelera per lui, anche se per ora Dušan Vlahović rifiuta ogni proposta.

Milan protagonista del calciomercato in questi giorni. Salta Conrad Harder (Sporting Lisbona) per l'attacco e, in mediana, sono alti i costi per Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia). Scatto del Diavolo, però, per l'attaccante francese Christopher Nkunku (Chelsea).

Mentre il Napoli ritrova Eljif Elmas, che torna in azzurro dal RB Lipsia, il direttore sportivo della Roma, l'ex rossonero Frederic Massara chiede a Dan Friedkin, proprietario del club giallorosso, di alzare il budget per poter prendere Tyrique George, promettente esterno offensivo di scuola Chelsea.

In giornata, alle ore 18:00, sorteggi di Champions League che vedranno protagoniste quattro squadre italiane. Preoccupano le condizioni di Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter, ricoverato in terapia intensiva.

