Prima pagina Corriere dello Sport: “Salta Harder, scatto Milan per Nkunku”

Milan protagonista del calciomercato in questi giorni. Salta Conrad Harder (Sporting Lisbona) per l'attacco e, in mediana, sono alti i costi per Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia). Scatto del Diavolo, però, per l'attaccante francese Christopher Nkunku (Chelsea).
Mentre il Napoli ritrova Eljif Elmas, che torna in azzurro dal RB Lipsia, il direttore sportivo della Roma, l'ex rossonero Frederic Massara chiede a Dan Friedkin, proprietario del club giallorosso, di alzare il budget per poter prendere Tyrique George, promettente esterno offensivo di scuola Chelsea.
In giornata, alle ore 18:00, sorteggi di Champions League che vedranno protagoniste quattro squadre italiane. Preoccupano le condizioni di Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter, ricoverato in terapia intensiva.
