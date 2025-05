Calciomercato, Milan su Chiesa? Le ultime news

Appena 466' in campo, in 14 presenze in tutte le competizioni, con 2 gol e 2 assist per l'ex bianconero. Il quale, a fine stagione, potrebbe andare via - da capire con quale formula - per tornare a giocare in Serie A. Anche per non perdere i Mondiali 2026.