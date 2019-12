Calciomercato Milan – Tra l’obiettivo Todibo e il sogno Demiral, le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il Natale si avvicina e a Casa Milan i regali sono ancora da comprare. Se Ibrahimovic continua ad essere un pallino per la dirigenza del Diavolo, anche la difesa resta un punto fermo su cui Boban e Maldini stanno cercando di lavorare.

Su Todibo, Abidal e Maldini sono al lavoro per trovare una soluzione. Il Barcellona vuole 20/25 milioni e la clausola di recompra, Maldini prova ad abbassare il prezzo del cartellino puntando ad un prestito con obbligo di riscatto.

Non solo Todibo, Demiral occupa sicuramente le prime posizioni nella testa dei dirigenti rossoneri. Un tentativo sarà fatto anche nella sessione di gennaio, ma la Juve lancia segnali importanti: Demiral in campo al posto di De Light nelle ultime due partite. La valutazione poi è al momento fuori portata per le casse del Milan, Paratici valuta il giocatore attorno ai 40 milioni.

L’offerta del Milan sembrerebbe aggirarsi attorto ai 18 milioni, la distanza è ampia e le due parti non sono vicine. Inoltre, lanciano segnali d’interesse anche Arsenal e Atletico Madrid, che attualmente potrebbero soddisfare le richieste bianconere.

Per facilitare il mercato in entrata, il Milan potrebbe anche far cassa con Ante Rebic. Se fosse lui a “pagare” l’ingaggio a Ibrahimovic ? Continua a leggere >>>

