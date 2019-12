CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Merih Demiral, classe 1998, sembra divenuto indispensabile per la Juventus di Maurizio Sarri. Demiral, pertanto, non lascerà i bianconeri a gennaio ed il Milan, per rinforzare la propria retroguardia, guarda altrove, a Jean-Clair Todibo del Barcellona. Per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

