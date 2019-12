VIDEO MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha voluto glissare, a margine dell’evento ‘Legends of Style‘ organizzato in centro a Milano con la presenza di grandi ex calciatori del club rossonero e del Barcellona, qualsiasi domanda sul possibile ritorno al Milan del centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic. Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android