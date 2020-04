Calciomercato Milan – Seguiti Samuele Ricci e Koopmeiners

CALCIOMERCATO MILAN – Il reparto di centrocampo del Milan subirà un’importante cambiamento la prossima stagione con gli addii certi di Bonaventura e Biglia, i cui contratti termineranno il prossimo 30 giugno. Incerti anche i futuri di Kessie e Paquetà, richiesti sul mercato.

Per questo motivo il Milan, oltre a Sandro Tonali che rimane l’obiettivo numero uno, segue anche altri giovani interessanti e di prospettiva. E’ il caso di Samuele Ricci dell’Empoli e di Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar. Nel primo caso non va scordato gli ottimi rapporti che ci sono tra i rossoneri e il club toscano, con i precedenti di Bennacer e Krunic della scorsa estate.

Per quanto riguarda il capitano dell’U21 olandese, piace molto, ma il costo 15-20 milioni potrebbe essere un ostacolo non da poco. Secondo il CorSport, invece, non è da escludere un ritorno di fiamma per Dani Olmo: ecco le ultime>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓