Calciomercato Milan – Rami, l’agente propone il difensore ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, Adil Rami potrebbe tornare a giocare nuovamente in Italia. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il difensore centrale potrebbe diventare un’opzione possibile per Milan e Inter.

L’agente di Rami negli ultimi giorni avrebbe contattato i due club di Milano per proporre il suo assistito come rinforzo di esperienza e di spessore. Il francese non è contento della sua esperienza in Turchia e dunque sarebbe felice di tornare a Milanello, anche perchè la squadra di Pioli potrebbe aver bisogno di un altro centrale nel caso in cui Gabbia venisse ceduto in prestito. Intanto la partita di domani contro la Spal è una grande occasione per un giocatore della rosa rossonera, continua a leggere >>>

