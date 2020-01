Coppa Italia – Milan-Spal, Donnarumma e quell’esordio di fuoco nel derby

NEWS MILAN – Antonio Donnarumma e la Coppa Italia. A volte il destino può riservare incredibili coincidenze. E’ il caso dell’estremo difensore rossonero, che con ogni probabilità sarà titolare domani nella partita contro la Spal, che vale l’accesso ai quarti finale della competizione. Con il problema muscolare del fratello Gigio, la cessione di Pepe Reina all’Aston Villa e con Begovic appena arrivato, Donnarumma avrà la grande occasione di giocare da titolare una gara molto importante, considerando che la Coppa Italia è probabilmente la via più semplice per arrivare in Europa, oltre ovviamente a dare la possibilità di vincere un trofeo.

Perchè parliamo di destino? Perchè Antonio Donnarumma gioca la sua unica partita ufficiale in maglia rossonera il 27 dicembre 2017, in un Milan-Inter che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Complice l’infortunio nel riscaldamento di Storari e l’infortunio del fratello Gigio, Donnarumma parte titolare con molto scetticismo da parte della tifoseria, considerando che il portiere era arrivato al Milan “grazie” al rinnovo di Gianluigi, che era stato uno degli argomenti più discussi nell’estate rossonera.

La serata non inizia nel migliore dei modi, visto che Perisic segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la VAR evidenzia una posizione irregolare di Ranocchia che evita al portiere di subire gol alla prima incertezza. Quella rete annullata sblocca Donnarumma, che incomincia a prendersi le sue rivincite: Antonio, infatti, salva il risultato in due-tre occasioni, e alla fine il Milan riesce a vincere 1-0 ai tempi supplementari grazie alle rete di Cutrone. Grande gioia per i rossoneri, con il portiere grande protagonista: l’ex Bari ha dimostrato in quell’occasione di non essere solo il fratello del campione Gigio, ma anche di essere un estremo difensore affidabile.

La redazione di Pianetamilan.it, per dare risalto alla prova di Antonio, intervista la moglie Stefania De Val, che ci ha raccontato le emozioni del giorno dopo: “Nei primi minuti era irriconoscibile. Non era l’Antonio che conosco tra i pali: so come gioca, e lui difficilmente resta fermo. Ha pagato in un primo momento l’emozione di giocare con la maglia del Milan a San Siro in maniera inaspettata (20 minuti prima dell’inizio del match, ndr), ma alla fine ha effettuato una prestazione super all’altezza delle sue potenzialità”. Insomma, la speranza è che Donnarumma possa vivere un’altra serata del genere, per dimostrare ancora una volta di avere tutte le qualità per poter far parte di una squadra così prestigiosa come quella del Milan. Il pubblico questa volta sarà dalla sua parte. Intanto nelle ultime ore si parla di un possibile scambio tra Milan e Inter, continua a leggere >>>

