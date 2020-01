VIDEO MILAN – Il Milan ha ufficialmente ceduto in prestito fino al 30 giugno all’Aston Villa il portiere spagnolo Pepe Reina. Al suo posto, arriva Asmir Bergovic. Intanto, il club inglese ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video per presentare l’ex Napoli. Una serie di schede con i suoi dati in carriera e con il suo palmares. Il tutto con un messaggio di benvenuto.

