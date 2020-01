Milan, contrattura del retto femorale della coscia sinistra per Donnarumma

NEWS MILAN – Come comunicato ufficialmente dal Milan, il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, non ha preso parte alla seduta odierna di allenamento al ‘Milanello Sports Center’ di Carnago (VA), a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni.

Donnarumma, pertanto, salterà sicuramente mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, gli ottavi di finale di Coppa Italia a ‘San Siro‘, ovvero la gara Milan-Spal e, quindi, è a forte rischio anche per il successivo impegno del Diavolo, domenica 19 gennaio, alle ore 12:30, il ‘lunch match‘ di campionato, Milan-Udinese. Chi giocherà al suo posto mercoledì in TIM Cup? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

