Ibrahimovic: “Parlai con Leonardo, ma non mi sentivo pronto per tornare”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito la possibilità di un suo ritorno al Milan già nella passata stagione, Ibrahimovic ha rivelato: “Parlai con Leonardo, ma non mi sentivo pronto per tornare dopo un anno di infortunio. Stavo bene a Los Angeles, volevo sentirmi vivo, però dopo due campionati ora mi sento molto più vivo e pronto per giocare in Italia“. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

