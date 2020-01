Calciomercato Milan – Emre Can va al Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO MILAN – Era stato accostato anche al Milan, ma alla fine Emre Can passa al Borussia Dortmund. Dopo diverse settimane di trattative, i bianconeri sono riusciti a piazzare il centrocampista. Tedesco di origine turca, si trasferisce in Germania in prestito con obbligo di riscatto. Raggiunto l’accordo tra le parti dopo contatti molto intensi nella giornata di oggi tra il direttore sportivo giallonero e la Juventus, come riferisce calciomercato.com. Alla fine i bianconeri sono stati accontentati.

L’obbligo di riscatto scatterà al verificarsi di determinate condizioni e sarà tra i 27 e i 28 milioni, cifra alla quale vanno aggiunti eventuali ulteriori bonus che arrotonderanno la somma a 30 milioni circa. Emre Can aveva l’accordo con il Borussia già da tantissimo tempo. Il Milan lo aveva sondato, ma non ha mai affondato il colpo. Anche per il prezzo proibitivo.

