Calciomercato Milan – Contatto PSG-Hertha Berlino per Draxler

CALCIOMERCATO MILAN – Julian Draxler, classe 1993, centrocampista offensivo tedesco che il PSG ha offerto al Milan nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Lucas Paquetá, classe 1997, centrocampista brasiliano, alla corte di Thomas Tuchel, potrebbe riprendere la strada di casa.

Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘, infatti, nelle ultime ore il direttore sportivo dell’Hertha Berlino, l’ex attaccante Michael Preetz, avrebbe avuto un contatto con Leonardo, D.S. dei francesi, per imbastire una trattativa per l’ex Wolfsburg e Schalke 04. Al momento, comunque, non ci sarebbe alcuna offerta ufficiale dell’Hertha Berlino per Draxler.

Intanto, il Milan potrebbe spedire un ex compagno di squadra di Draxler a giocare in Premier League: per scoprire di chi stiamo parlando, continua a leggere >>>

