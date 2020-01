Calciomercato Milan – Borini al Genoa si raffredda: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Sembrava praticamente tutto fatto per il passaggio di Fabio Borini al Genoa. L’attaccante rossonero sta trovando poco spazio al Milan e la cessione sembra scontata. Il club genoano lo avrebbe acquistato a parametro zero dopo la risoluzione del contratto con i rossoneri, ma al momento la situazione sembra essersi raffreddata. Il motivo, secondo TuttoMercatoWeb, sarebbe il modulo adottato dal Genoa, che non sarebbe “compatibile” con il giocatore milanista. Borini, tra l’altro dovrebbe lasciare libero il numero 11 per Zlatan Ibrahimovic. In ogni caso, nel caso in cui il Genoa dovesse cambiare modulo nel corso del mese, potrebbe tornare d’attualità. A meno che nel frattempo Borini non si accordi con un altro club o in cui alla fine si faccia comunque. Per tutte le ultime su Ibra… Continua a leggere >>>

