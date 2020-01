Calciomercato, lo Sheraton di Milano è la sede delle ultime trattative

NEWS MILAN – L’ora X sta per arrivare, mancano 10 giorni alla chiusura del calciomercato invernale 2020. Le trattative, si chiuderanno infatti alla fine del mese, con la deadline posta alle ore 20 del 31 gennaio. In quest’ottica ADiSe e Master Group Sport possono esultare. Infatti, come riportato da “Calcio e Finanza”, dopo il successo della Sessione Estiva, la sinergia tra l’Associazione dei Direttori Sportivi e l’azienda milanese specializzata nell’organizzazione di eventi continua in vista della finestra invernale di calciomercato.

Il rinnovamento del format iniziato in agosto proseguirà con l’introduzione di una serie di ulteriori novità: l’obiettivo è quello di rendere i giorni finali di contrattazione sempre più interattivi e a misura degli attori del mercato e dei media coinvolti. La sede ospitante sarà ancora una volta l’hotel Sheraton Milan San Siro di via Caldera 3, che dopo aver fatto coincidere la propria inaugurazione con la sessione estiva di calciomercato, mira a diventare un punto di riferimento per gli operatori.

