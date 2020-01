Calciomercato Milan – Suso per Under: questa l’idea dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il mercato in entrata del Milan passa dalla cessione di Jesús Suso. Insieme, ovviamente, a quella degli altri partenti illustri, vale a dire Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek.

Il Milan, per cedere Suso, però vuole che venga presentata un’offerta di almeno 25 milioni di euro, o, in alternativa, una proposta di scambio con un calciatore gradito allo staff dirigenziale e tecnico del club di Via Aldo Rossi.

L’idea del Diavolo sarebbe quella di scambiare Suso con l’esterno turco Cengiz Under, classe 1997, di proprietà della Roma. Ma i giallorossi, che, nella fattispecie, vorrebbero anche un conguaglio a proprio favore, non vorrebbero privarsi adesso di Under, visto l’infortunio di Nicolò Zaniolo.

Il discorso potrebbe, però, riaprirsi qualora la Roma mettesse le mani su Matteo Politano (che piace anche ai rossoneri). Il Milan, nell’ipotetico scambio Suso-Under, prenderebbe anche il difensore brasiliano Juan Jesús, in grado di fare sia il centrale sia il terzino sinistro.

