Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (21/01/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina a Cristiano Ronaldo, il bomber del millennio, messo a confronto con i mitici attaccanti degli ultimi 20 anni. In alto, sotto la testata, richiamo a Napoli-Lazio, gara iniziale dei quarti di finale di Coppa Italia in programma stasera, a Jesús Suso, che ha chiesto la cessione al Milan e, al contempo, ha ‘liberato’ Theo Hernández, Rafael Leão ed Ante Rebic, ed al colpo della Spal, che ha sbancato Bergamo vincendo 2-1 in casa dell’Atalanta nel posticipo di campionato. Inter, intanto, scatenata sul mercato: preso Victor Moses, è ad un passo da Christian Eriksen.

