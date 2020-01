Calciomercato Milan – Di Marzio: “Suso in uscita e tratta in prima persona”

CALCIOMERCATO MILAN – Un calciomercato di gennaio molto attivo per il Milan. I rossoneri sono pronti a cedere addirittura Suso, giocatore che fino a qualche settimana fa sembrava essere intoccabile. Oggi, come riferisce Gianluca Di Marzio, Suso è stato nella sede del Milan, ma senza procuratore. Lo spagnolo tratta in prima persona il proprio futuro, essendo momentaneamente senza agente. Ha parlato con la dirigenza al completo: da Paolo Maldini a Zvonimir Boban e Frederic Massara. Sta cercando di capire le offerte, l’ipotesi di scambio con la Roma per Cengiz Under al momento è la più corposa, ma manca l’accordo tra i club.

