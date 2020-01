Calciomercato Milan – Di Marzio: “Piace il giovane Marcelin”

CALCIOMERCATO MILAN – Una piccola rivoluzione è in atto in casa Milan. I rossoneri in questa sessione di calciomercato di gennaio stanno stravolgendo la squadra tra acquisti e cessioni già concluse e altre che dovrebbero avvenire a breve. Tra queste c’è la partenza di Matteo Gabbia, giovane difensore che vorrebbe provare a giocare in un’altra squadra. Il Milan ci pensa e valuta anche un eventuale sostituto. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, una possibilità sarebbe Jean Marcelin, giovane difensore francese (classe 2000) di proprietà dell’Auxerre, club che attualmente milita in Ligue 2. Del ragazzo si dice un gran bene e il costo è minimo: 1,5mln. Potrebbe essere un investimento interessante.

