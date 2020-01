Calciomercato Milan – Scambio Suso-Under: sì con Politano in giallorosso

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha disegnato uno scenario di calciomercato, che potrebbe concretizzarsi in questi giorni, che vede protagonisti Milan, Roma e Inter. I giallorossi, infatti, hanno bisogno con urgenza di un esterno d’attacco, che regali qualche certezza al tecnico Paulo Fonseca dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo.

E in questo senso sono riprese le difficili trattative con l’Inter per Matteo Politano, nonostante sia saltato lo scambio con Leonardo Spinazzola. La Roma lo vuole in prestito con diritto di riscatto. L’Inter pretende l’obbligo, legato a 12 presenze.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, ha concluso il ‘CorSera‘, dalla Capitale potrebbero dare il via libera alla cessione del turco Cengiz Under al Milan in cambio di Jesús Suso, che ha chiesto al club la cessione. Queste, invece, le ultime notizie su Ricardo Rodríguez, in trattativa per un trasferimento al Fenerbahçe: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android