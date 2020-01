Ali Koc (Pres. Fenerbahce): “Siamo interessati a Rodriguez, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento di Ricardo Rodriguez sembrava cosa ormai fatta, ma sul più bello si è bloccato tutto. Il Fenerbahce, infatti, al momento per motivi di Fair Play Finanziario non può effettuare acquisti. Ne ha parlato il presidente Ali Koc a TRT Sport: “Non possiamo comprare nessun giocatore finchè non cediamo qualcuno perchè la Federazione non ce lo permette. Al momento non possiamo fare nessun trasferimento. Stiamo aspettando risposte dalla Federazione. Faranno un incontro martedì e la nostra situazione sarà determinata in quell’incontro. Se accoglieranno il nostro ricorso, compreremo due giocatori. Altrimenti dovremo mandarne indietro uno. Siamo interessati a Ricardo Rodriguez. Il nostro allenatore lo vuole nella nostra squadra”.

