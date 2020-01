Calciomercato Milan – Paqueta difficile da piazzare altrove

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, che sta cercando di vendere qualche suo calciatore importante, quali, per esempio, Jesús Suso, Lucas Paqueta e Krzysztof Piatek, trova delle difficoltà nel piazzare altrove il centrocampista brasiliano.

Paqueta, classe 1997, prelevato appena un anno fa dal Flamengo per 38,4 milioni di euro, oggi, a bilancio, vale più o meno 31 milioni di euro. Pertanto, per lasciarlo partire, il Milan chiede non meno di quella cifra per evitare minusvalenze nei propri rendiconti economici. Un esborso importante, però, che non induce a previsioni ottimistiche su eventuali offerte.

Il PSG di Leonardo, dirigente che dodici mesi orsono lo aveva portato al Milan, monitora comunque la situazione Paqueta. A Parigi, però, potrebbe finire persino un altro calciatore rossonero. Di chi si tratta? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

