Calciomercato Milan – Dalla Francia: il PSG pensa a Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è in ripresa e la squadra sembra aver svoltato. L’anno nuovo si è aperto con una serie di ottimi risultati e il tutto a causa della rivoluzione attuata da Stefano Pioli: cambio di modulo, panchina per alcuni giocatori sostituiti con altri meno in primo piano prima e arrivo di Zlatan Ibrahimovic. A pagare anche Krzysztof Piatek, che a parte il match di Coppa Italia non sta più trovando il campo. Così, il Pistolero polacco potrebbe essere ceduto.

Piatek e Olivier Giroud sono infatti finiti nel mirino del Paris Saint-Germain, secondo quanto riferisce L’Equipe. Il club francese ha infatti annunciato, tramite Leonardo, che Edinson Cavani lascerà il PSG. L’uruguaiano proseguirà la carriera al Chelsea o all’Atletico Madrid. Va sostituito e proprio Piatek e Giroud sono in prima linea. Insieme a loro, anche Gonzalo Higuain della Juventus e del Napoli i due attaccanti Fernando Llorente e Dries Mertens. Infine, anche Joao Pedro del Cagliari.

