Calciomercato Lazio – Dalla Spagna: Barcellona su Simone Inzaghi

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio di Simone Inzaghi è la sorpresa della stagione 2019-2020 in Serie A. Dopo aver battuto l’Inter allo stadio ‘Olimpico‘, 2-1, nel match tra le dirette inseguitrici della Juventus, i biancocelesti sono infatti secondi in classifica, da soli, a -1 dalla corazzata bianconera.

Le prestazioni della Lazio non sono passate inosservate in Europa al punto tale che, secondo ‘Don Balón‘, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Simone Inzaghi, tecnico della compagine capitolina, come sostituto di Quique Setién nella prossima stagione. Il club catalano, in realtà, starebbe seguendo carriera e progressi di Inzaghi già da qualche anno.

Il Barça, ha però precisato ‘Don Balón‘, non avrebbe ancora contattato l’allenatore piacentino, sotto contratto con la Lazio di Claudio Lotito fino al 30 giugno 2021. Chi potrebbe sedere, invece, sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli? Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android