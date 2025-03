Zirkzee sbaglia il rigore: Manchester United fuori dalla FA Cup | VIDEO

Joshua Zirkzee ha sbagliato un calcio di rigore nella serie finale dei tiri dagli undici metri, condannando il suo Manchester United. Il video

Joshua Zirkzee bersagliato dalla sfortuna. Dal suo arrivo al Manchester United, l’ex attaccante del Bologna non è ancora riuscito a lasciare il segno, al contrario si è reso involontariamente protagonista della prematura eliminazione dei Red Devils dalla FA Cup. Presentatosi sul dischetto nella lotteria dei rigori contro il Fulham, l'olandese incaricato del quinto tiro ha sbagliato dagli undici metri. I tifosi lo hanno poi ripreso in un video mentre, in lacrime, viene consolato da compagni e avversari