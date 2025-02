Vince il Lione di Fonseca: nel 4-0 al Reims prodezza di Cherki | VIDEO

L'Olympique Lione ha vinto, 4-0, in casa contro il Reims: primo successo per Paulo Fonseca. In gol anche il gioiello Rayan Cherki. Il video

Una vittoria che mancava da oltre un mese. L'Olympique Lione ritrova i tre punti in Ligue 1 battendo per 4-0 il Reims. Primo successo per Paulo Fonseca alla guida dell'OL. Dopo il crollo nel Choc des Olympiques, il derby contro l'Olympique Marsiglia, arriva il poker al Reims. Tra i quattro gol segnati ruba la scena quello del 3-0 di Rayan Cherki: cross in area, doppio velo e tiro potentissimo sotto la traversa. Un messaggio per il Commissario Tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, visto che il giocatore ha origini tricolori. Guarda il video