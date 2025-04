Vicario, brutta uscita a vuoto e il suo Tottenham perde ancora | VIDEO

Guglielmo Vicario, portiere degli 'Spurs', ha commesso un grave errore durante Tottenham-Nottingham Forest 1-2 di Premier League

Non si ferma l'incredibile cavalcata del Nottingham Forest in Premier League. La squadra di Nuno Espirito Santo si riprende il terzo posto grazie alla vittoria per 1-2 sul campo del Tottenham, firmata da Elliot Anderson e Chris Wood. Proprio il neozelandese, arrivato a quota 19 gol in campionato, ha approfittato dell'errore in uscita di Guglielmo Vicario, segnando di testa il raddoppio degli ospiti. A nulla è servito per gli Spurs il gol di Richarlison. Guarda gli highlights