VIDEO MILAN – Non si giocherà domani Milan-Genoa. La decisione è di giocare il 13 maggio, quando l’emergenza dovrebbe essere passata. Una situazione che va a intasare i calendari di molte squadre, compreso il Milan, che potrebbe ritrovarsi a giocare moltissime partite in tre settimane. In questa video news il punto della situazione rossonera.

