VIDEO MILAN – Dal suo arrivo, Stefano Pioli ha sicuramente ottenuto buoni risultati con il Milan. Prestazioni in crescita e punti pure. Una delle chiavi è stata la gestione della squadra e la scelta di alcuni giocatori. Quattro, in particolare, sono ormai diventati un punto fermo per l’allenatore rossonero. Scopri di chi si tratta in questa video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android