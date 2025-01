Newcastle, il gran gol dell’ex rossonero Tonali a Southampton | VIDEO

Sandro Tonali ancora a segno in Premier League in occasione di Southampton-Newcastle 1-3 dell'ultimo turno. Guarda il video del suo gol

Sandro Tonali protagonista nella vittoria per 3-1 del Newcastle sul campo del Southampton. L'ex centrocampista del Milan al 51' ha segnato la terza rete dei suoi recuperando palla a centrocampo e ritrovandola davanti al portiere, battuto con freddezza. Di Aleksander Isak le altre due reti del Newcastle, inutile per il Southampton il gol in apertura di Jan Bednarek. Nella classifica di Premier League, le' Magpies' restano a un passo dalla zona Champions League