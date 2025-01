Milan, guarda Sesko: gol pazzesco in Lipsia-Werder Brema 4-2! | VIDEO

Benjamin Sesko, attaccante del RB Lipsia e obiettivo di calciomercato del Milan, ha realizzato un gol sensazionale domenica in Bundesliga

Benjamin Sesko, obiettivo di calciomercato del Milan, segna un gol degno del miglior Zlatan Ibrahimovic nella vittoria per 4-2 del Lipsia contro il Werder Brema, 16esima giornata di Bundesliga. Per il Lipsia anche due reti di Xavi Simons e una di Baumgartner. Weiser e Burke per il Werder. Guarda gli highlights del match in questo video