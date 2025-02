Galatasaray, Mertens si tuffa: Morata segna su rigore e l’Adana si ritira | VIDEO

Incredibile quanto successo durante Galatasaray-Adana Demirspor della Süper Lig turca. Protagonisti anche Dries Mertens e Álvaro Morata

Incredibile quanto accaduto durante la 23esima giornata della Süper Lig turca. All'11' di Galatasaray-Adana Demirspor, l'arbitro assegna un rigore ai padroni di casa dopo un "tuffo" di Dries Mertens in area. Il VAR conferma la decisione, Álvaro Morata non sbaglia dal dischetto. Al 30' la decisione degli avversari, che lasciano il campo in segno di protesta. Si tratta dell'ennesima presa di posizione dei club turchi, che accusano il Galatasaray di beneficiare di frequenti "favori" arbitrali. Guarda il video