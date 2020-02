VIDEO NEWS – Una buona prestazione rossonera non basta. Fiorentina-Milan finisce 1-1 con molte decisioni da rivedere da parte di arbitro e VAR. Ancora in gol per il Diavolo il solito Ante Rebic, bene anche Zlatan Ibrahimovic, al quale viene annullato un gol regolare. Brilla Ismael Bennacer. In questa video news, i nostri tre migliori e tre peggiori.

