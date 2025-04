Finale Copa del Rey, Barcellona Real Madrid 3-2: tutti i gol | VIDEO

Il Barcellona ha vinto la Copa del Rey sconfiggendo in finale, 3-2, il Real Madrid dopo i tempi supplementari. Tutti i gol in questo video

Il Barcellona di Hansi Flick ha battuto per 3-2 il Real Madrid di Carlo Ancelotti ai tempi supplementari in finale della Copa del Rey. Decisivo il gol di Jules Koundé a pochi minuti dal termine. Rivivi i momenti più emozionanti di questo capitolo del Clásico, tutti i gol compresi, in questo video