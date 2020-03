VIDEO – Milan, ti ricordi Hachim Mastour? L’attaccante italo-marocchino adesso milita nella Reggina, squadra attualmente in Serie C. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili rossonere, era considerato un potenziale fuoriclasse, ma si è perso per strada, girovagando qua e là senza mai trovare la sua dimensione. In questo video, però, si può intuire il perché Mastour aveva fatto innamorare gli addetti ai lavori…

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android