VIDEO NEWS – Molti campioni sportivi italiani, da Leonardo Bonucci a Valentino Rossi, passando per Federica Brignone e Marco Belinelli, coinvolti nella campagna #DistantiMaUniti per invogliare la gente a restare in casa al fine di evitare il contagio da coronavirus. Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

