ALTRI SPORT – Filippo Ganna è campione del mondo di ciclismo su pista. E’ il quarto titolo per l’italiano a soli 23 anni. Come se non bastasse Ganna ha conquistato il record del mondo con il tempo di 4’01”934 nel primo turno. Ecco le sue parole a fine gara.

