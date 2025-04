Champions League, PSG in semifinale per questi miracoli di Donnarumma | VIDEO

Sconfitta, 2-3, per il PSG al 'Villa Park' contro l'Aston Villa, ma approdo in semifinale di Champions League grazie a Gianluigi Donnarumma

Sconfitta, 2-3, per il PSG di Luis Enrique al 'Villa Park' di Birmingham contro l'Aston Villa nel ritorno dei quarti di finale, ma approdo in semifinale di Champions League grazie a Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano regala la qualificazione ai francesi con un triplo intervento da applausi: guarda la compilation delle sue parate in questo video