VIDEO MILAN – Sempre più corpose le voci secondo cui Thiago Silva potrebbe tornare in rossonero il prossimo anno. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain e non rinnoverà. La prova definitiva sembra essere l’ormai probabile passaggio di Kalidou Koulibaly al PSG. Per le ultime a riguardo, guarda la video news.

