VIDEO MILAN – Non c’è pace per il Milan e i suoi tifosi. I rossoneri sono all’inizio dell’ennesima rivoluzione degli ultimi anni, già iniziata con l’addio di Zvonimir Boban. A breve probabilmente lo seguirà Paolo Maldini. Tutto ciò ha ovviamente effetti diretti sul calciomercato rossonero. Non solo Zlatan Ibrahimovic, ma anche Theo Hernandez potrebbe salutare. Guarda la video news per altre informazioni.

