VIDEO MILAN – È sempre più fuori dal progetto rossonero Paquetà. Il brasiliano anche ieri è rimasto in panchina per 90 minuti nonostante la situazione complicata in campo. Stefano Pioli non lo vede nel suo 4-4-2. L’ultima sua speranza si chiama Ralf Rangnick, che sarà allenatore il prossimo anno e gioca anche con il trequartista. Sarà però l’ultima possibilità. Nella video news le ultime.

