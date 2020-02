.VIDEO MILAN – Il Milan non aspetta e si prepara già alla prossima sessione di calciomercato, quella estiva. I rossoneri dovranno acquistare un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez e tra le ipotesi c’è anche Borna Barisic, classe 1992 dei Rangers Glasgow. Nelle scorse giornate i rossoneri hanno mandato degli osservatori. Per altri dettagli, guarda la video news.

