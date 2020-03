VIDEO MILAN – Dal prossimo anno in casa Milan si cambia: basta giocatori strapagati e basta trentenni. Sono le regole imposte da Ivan Gazidis, che però sembra intenzionato a chiudere un occhio per un giocatore che lui stesso sta provando a portare in rossonero: David Silva. Lo spagnolo è in scadenza col Manchester City e arriverebbe a zero. Nella video news ulteriori dettagli.

