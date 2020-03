VIDEO MILAN – Sarà Ralf Rangnick il prossimo allenatore del Milan. Avrà un ruolo da manager e da direttore sportivo. Nelle sue idee c’è quella di avere una rosa tutta al di sotto dei 24 anni, con qualche piccola eccezione. In questa video news abbiamo fatto il punto partendo dal Milan attuale per provare a capire chi potrà rimanere in rossonero e chi no.

