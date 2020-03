VIDEO MILAN – Il calcio è fermo, ma il calciomercato no, non si ferma mai. I contatti proseguono, le idee continuano a esserci. Tra queste, per il Milan, c’è Kristoffer Ajer. Giovane difensore centrale del Celtic, ha deciso di cambiare aria in estate. Tanti club interessati, come confermato dal suo procuratore. In questa video news lo conosciamo meglio.

