PIANETAMILAN i nostri video Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri in emergenza totale
FORMAZIONI
Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri in emergenza totale
Cagliari-Milan, probabili formazioni: Nkunku assente, Pulisic non al meglio, Pavlovic con la febbre. Per Allegri emergenza totale
Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri sorride per il ritorno di Leao che dovrebbe giocare dal primo minuto. Pulisic non al meglio, Nkunku infortunato e Fullkrug in panchina. Per i rossoneri solita emergenza. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'.