Bayern Monaco, alla scoperta del talento di Gnabry

VIDEO DALL’ESTERO – Serge Gnabry, classe 1995, esterno offensivo del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha siglato due gol in Champions League in casa del Chelsea, nello 0-3 dei bavaresi a ‘Stamford Bridge‘ in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale. Scopriamo il personaggio Gnabry, dal feeling con Londra all’anima rock, fino ad arrivare all’esultanza alla James Harden, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

