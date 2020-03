VIDEO MILAN – Tempi di coronavirus, tempi di quarantena. Gli italiani però sono difficili da abbattere e anche in una situazione così difficile stanno trovando il modo di restare uniti con gioia. Una delle idee saltate fuori è quella che ha lanciato anche Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, che ha invitato tutti ad affacciarsi al balcone per cantare l’Inno. Guarda il video.

